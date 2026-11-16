Aprender a ayudar también fue una forma de acompañar a quienes hoy atraviesan un momento difícil. Con ese propósito, EME y el Centro de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería de la UNNE (UEN) organizaron una charla abierta y gratuita sobre Reanimación Cardiopulmonar (RCP), primeros auxilios y uso del Desfibrilador Externo Automático (DEA), con una colecta destinada a las familias afectadas por las inundaciones en la región.

La actividad se realizó el viernes 13 de noviembre, a las 11, en el Salón de la Reforma, ubicado en el primer piso de la Facultad de Ingeniería de la UNNE, en Resistencia. Como ingreso solidario, los participantes acercaron donaciones y se sumaron a una propuesta que unió capacitación y ayuda comunitaria.

La charla estuvo a cargo de los doctores Sergio Enrique Balbuena y Marcelo More, junto al enfermero Diego Pared, quienes compartieron conocimientos e indicaciones para actuar ante situaciones de emergencia.

Durante la jornada, los asistentes realizaron prácticas de RCP con muñecos de entrenamiento, aprendieron sobre el uso del DEA y abordaron situaciones de primeros auxilios. La posibilidad de practicar permitió transformar las explicaciones en una experiencia concreta y acercarse a herramientas que pueden ser necesarias para ayudar a otra persona.

El encuentro tuvo, además, un propósito compartido: acompañar a quienes sufren las consecuencias de las inundaciones. Cada donación representó un aporte a esa causa y dio sentido solidario a la capacitación.

Con esta iniciativa, EME continúa acercando conocimientos a la comunidad y promoviendo la solidaridad como parte del cuidado de la salud y el bienestar de la región. Prepararse para ayudar ante una emergencia y tender una mano a quienes lo necesitan fueron los dos objetivos que marcaron la jornada.