Este lunes se llevó a cabo en el Salón Verde de Casa de Gobierno la presentación oficial de la 60° Fiesta Nacional del Folklore Correntino, un evento histórico que se desarrollará los días sábado 5 y domingo 6 de diciembre en el anfiteatro Genaro Berón de Astrada, ubicado en la Plaza Colón de Santo Tomé, con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema "Custodios del Primer Sapucay", la celebración es organizada de forma conjunta por la Municipalidad de Santo Tomé y el Gobierno de Corrientes, marcando un hito tras haber sido declarada oficialmente Fiesta Nacional en septiembre pasado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación en el marco de la Feria Internacional de Turismo de América Latina.

Durante el acto de lanzamiento, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, celebró alcanzar las seis décadas del festival con esta nueva jerarquía institucional.

"Tenemos la dicha de ser una fiesta nacional, gracias a todas las gestiones que se han hecho ante Nación, donde hoy nos va a abrir otras posibilidades", dijo el jefe comunal.

Asimismo, Suaid puso en valor las gestiones realizadas en Buenos Aires junto al director de Cultura, Joaquín Izauti, y el director de Turismo, Miguel Ayala: "No es una casualidad, es una consecuencia de un trabajo que se viene haciendo hace mucho tiempo y que hoy está dando sus frutos".

Impacto económico y convocatoria turística regional

En representación del Ejecutivo provincial participó el secretario de Gestión y Planificación del Ministerio de Turismo, Héctor Dávila, acompañado por el subsecretario de Promoción e Inversión Turística, Augusto Costaguta.

El funcionario felicitó a la comuna santotomeña y destacó el movimiento productivo que impulsa el calendario cultural en el interior.

"Este tipo de festivales marca muchísimo nuestra tradición, el dinero que derrama en la sociedad, tanto desde la parte de los músicos, los técnicos, las productoras, todo el desarrollo económico que genera en una comunidad", afirmó Dávila.

Además, anticipó que desplegarán una campaña de promoción orientada a atraer visitantes de países limítrofes, con especial énfasis en el público de Río Grande del Sur, Brasil, donde el chamamé posee un fuerte arraigo cultural.

Grilla completa de artistas por jornada

La organización confirmó la programación musical que subirá al escenario mayor durante las dos noches del encuentro: