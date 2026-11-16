La UCP consolida su propuesta académica de arquitectura en Corrientes, una carrera que inició su dictado en el segundo cuatrimestre de 2022 y que, desde entonces, experimentó un crecimiento sostenido en su matrícula. A cuatro años de su apertura, la institución se aproxima a un acontecimiento significativo para su trayectoria educativa: los primeros egresados de arquitectura de la provincia.

La primera cohorte, integrada inicialmente por 11 estudiantes, transita actualmente el quinto año de formación, acercándose a la finalización de sus estudios. Este proceso representa un hito para la universidad y para la formación de profesionales de la región, con una aplicación de las oportunidades de acceso a esta disciplina en el ámbito local.

El crecimiento de la carrera también se refleja en la evolución de su matrícula. En 2023 ingresaron 23 estudiantes; en 2024 aumentó a 32; durante 2025 fueron 49 estudiantes que eligieron a la UCP; y en 2026, la quinta cohorte alcanzó los 90 ingresantes. Estos números dan cuenta de la consolidación de una propuesta académica que continúa convocando a nuevas generaciones interesadas en el diseño, la construcción y la planificación del hábitat.

Una carrera con respaldo oficial y validez nacional

La carrera de arquitectura cuenta con la aprobación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), mediante Resolución N.º 2605/2022. Este respaldo institucional garantiza el reconocimiento oficial de la propuesta académica y constituye un aspecto fundamental para los futuros profesionales, quienes podrán acceder a la matriculación correspondiente una vez obtenido el título, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

El diseño curricular contó con el asesoramiento de los reconocidos arquitectos Inés Presman y Mario Merino, quienes participaron en el desarrollo de una propuesta orientada a la formación integral de profesionales capaces de responder a los desafíos contemporáneos de la disciplina.

Formación para intervenir en el diseño y la transformación del hábitat

La carrera ofrece una formación que integra conocimientos técnicos, proyectuales y constructivos, con el objetivo de preparar a los estudiantes para el diseño, proyección, dirección y ejecución de las obras destinadas al hábitat humano.

Entre sus principales campos de formación se encuentran el diseño y la construcción de edificios, el cálculo de estructuras, las instalaciones complementarias, el equipamiento interior y exterior, la recuperación y refuncionalización de construcciones y la planificación arquitectónica y urbanística.

Asimismo, contempla conocimientos vinculados con el ordenamiento territorial, el diseño del paisaje, la evaluación de materiales y componentes constructivos, las tasaciones y valuaciones de inmuebles y la seguridad e higiene en obras de arquitectura.

De esta manera, los futuros profesionales podrán desempeñarse en estudios de arquitectura, empresas constructoras, organismos públicos y privados, equipos interdisciplinarios y en el ejercicio independiente de la profesión.

Un título intermedio que amplía las oportunidades de formación

Como parte de su propuesta académica, la UCP ofrece a los estudiantes avanzados de cuarto y quinto año la posibilidad de solicitar el título intermedio de Técnico/a en Comunicación Gráfica en Diseño. Esta titulación cuenta con reconocimiento oficial y validez nacional, otorgados mediante la Resolución Ministerial N.º 2779/2023, del 4 de diciembre de 2023.

El título permite acreditar competencias técnicas vinculadas con la comunicación gráfica y el diseño y, de esa manera, ampliar las posibilidades de inserción laboral antes de finalizar la carrera de grado.

Inscripciones para 2027

Por otra parte, la Universidad informa que se encuentran abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2027, destinadas tanto a nuevos ingresantes como a estudiantes que deseen continuar su trayectoria académica.

Las personas interesadas en conocer el plan de estudios, los requisitos de ingreso y las características de la propuesta pueden consultar el sitio web institucional www.ucp.edu.ar. También pueden realizar consultas específicas a través del correo electrónico contacto@ucp.edu.ar

Con una matrícula en crecimiento, una propuesta académica con reconocimiento oficial y sus primeras generaciones próximas a egresar, la carrera de arquitectura de la UCP reafirma su presencia en Corrientes y su aporte a la formación de nuevos profesionales para el desarrollo de la región y la transformación de la sociedad.