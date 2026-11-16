El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes para todo el territorio de la provincia de Corrientes.

Pese a las condiciones de marcada inestabilidad atmosférica, el organismo oficial pronosticó jornadas calurosas con temperaturas máximas que superarán los 30 grados.

De acuerdo con el reporte meteorológico, durante este martes la región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Estos fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas.

Para el conjunto de la geografía provincial se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, registros que podrían ser superados de manera puntual.

Pronóstico extendido para la ciudad de Corrientes

En la capital correntina, el tramo de mayor inestabilidad se concentrará durante la madrugada y la mañana de este martes, franja horaria en la que la probabilidad de precipitaciones alcanza el 100 %.