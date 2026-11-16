El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente un alerta amarillo por lluvias y tormentas fuertes para todo el territorio de la provincia de Corrientes.
Pese a las condiciones de marcada inestabilidad atmosférica, el organismo oficial pronosticó jornadas calurosas con temperaturas máximas que superarán los 30 grados.
De acuerdo con el reporte meteorológico, durante este martes la región será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas. Estos fenómenos podrán estar acompañados por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento intensas.
Para el conjunto de la geografía provincial se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, registros que podrían ser superados de manera puntual.
Pronóstico extendido para la ciudad de Corrientes
En la capital correntina, el tramo de mayor inestabilidad se concentrará durante la madrugada y la mañana de este martes, franja horaria en la que la probabilidad de precipitaciones alcanza el 100 %.
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Martes: temperatura mínima de 22 grados y máxima de 31 grados, con vientos predominantes del sector este de hasta 22 kilómetros por hora.
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Miércoles: se prevén tormentas aisladas durante las primeras horas del día, con una probabilidad del 40 %. Las marcas térmicas oscilarán entre los 21 y los 31 grados.
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Resto de la semana: las condiciones inestables y las precipitaciones intermitentes se extenderán hasta el viernes, aguardándose recién una leve mejoría climática hacia el fin de semana.