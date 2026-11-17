Según el Observatorio Turístico provincial, durante el 13 y 14 de noviembre se ocuparon 6.973 plazas con una estadía promedio de dos noches y un gasto diario de $124.945 por persona.

Paraná Sur encabezó el movimiento en los corredores correntinos.

Impacto económico y niveles de ocupación por corredores

Los datos oficiales reflejan un movimiento sostenido en los principales destinos de la provincia, impulsado por el gasto promedio de los visitantes.

La provincia alcanzó un 33% de ocupación hotelera general con 6.973 plazas cubiertas, una estadía media de dos noches y un gasto promedio diario por persona de $124.945, lo que representó una inyección económica de $1.742.705.372.

El corredor Paraná Sur lideró el ranking con el 43%, seguido por Solar de las Huellas (42%), Esteros del Iberá (39%), Alto Paraná (36%), Región Jesuítico Guaraní (30%), Sur Correntino (27%) y Gran Corrientes (14%).

En la medición anticipada de reservas, Paraná Sur también encabezó con el 34%, escoltado por Solar de las Huellas (33%), Esteros del Iberá y Alto Paraná (30% cada uno), Jesuítico Guaraní (25%), Sur Correntino (18%) y Gran Corrientes (13%).

Preferencias de productos y procedencia de los viajeros

El relevamiento permitió trazar el perfil de la demanda turística registrada durante el fin de semana.

El ecoturismo encabezó las preferencias con el 35% de las elecciones, seguido por el turismo histórico-cultural y la pesca deportiva (ambos con el 24%), mientras que otras propuestas concentraron el 17% restante.

A nivel nacional se destacó el arribo de viajeros provenientes de la región Litoral y de Córdoba; en tanto, en el plano internacional se registró flujo turístico desde Brasil, Paraguay y Uruguay.