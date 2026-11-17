Con la presencia de sus nietas y encabezado por el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, albergó la presentación del libro biográfico sobre Amleto Alfredo Viola, escrito por la periodista Susana Revolero para rescatar la vida de un pilar de la cultura correntina.

Un legado inmortalizado en la historia musical de Corrientes

La obra literaria repasa la prolífica trayectoria del maestro italiano que eligió radicarse en la provincia a principios del siglo XX.

Amleto Viola se formó en el prestigioso Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán —donde obtuvo medalla de plata— y ostentaba los títulos de concertista de piano, oboe, corno inglés y director de Orquesta de Cámara.

Su vínculo con Corrientes se consolidó en 1916 al asumir como organista de la Iglesia Catedral, desempeñándose además como director y pianista en espacios históricos como el Cine La Perla y el Teatro Oficial Juan de Vera.

La autora de la obra, Susana Revolero, destacó que el músico compuso sinfonías, nocturnos, elegías, música sacra (como su tradicional Ave María) y más de 3.000 himnos para escuelas e instituciones de toda la provincia.

Emotiva ceremonia con referentes de la cultura y familiares

El acto legislativo combinó el reconocimiento institucional con momentos de profunda sensibilidad artística.

El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Tassano, resaltó la figura del artista al señalar que "es otro de los inmigrantes que han hecho grande al país, en esta Argentina que siempre fue abierta a las posibilidades de todo el mundo".

En representación de la familia, su nieta Luisa Esther Viola expresó el orgullo por preservar los documentos que acreditan el aporte cultural de su abuelo.

El broche de oro estuvo a cargo de su nieta Ana Viola —destacada violinista de la Orquesta Sinfónica de la Provincia de Corrientes—, quien brindó una interpretación musical en su honor.