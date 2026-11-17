La reconocida fiesta de Tommy Muñoz regresa a Zavod Club con una propuesta especialmente pensada para el público +35, que busca disfrutar de una noche diferente.

Una oportunidad ideal para reencontrarse con amigos, volver a disfrutar de la noche correntina y bailar al ritmo de la mejor música, en un ambiente pensado para una generación que tiene su propia forma de divertirse.

🎉 Este viernes 20 de noviembre, La TM vuelve a Zavod Club para una noche de reencuentros, música y diversión.

🎫 Adquirí tus entradas en los canales de Zavod Club @zavod.club o en el siguiente link

https://www.passline.com/eventos/la-tm-corrientes-volumen-2