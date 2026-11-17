La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) obtuvo importantes reconocimientos en el Encuentro Nacional de Carreras de Comunicación Social (ENACOM) 2026, que se realizó los días 4, 5 y 6 de noviembre en Corrientes. Estudiantes de la carrera de Comunicación Social fueron distinguidos en distintas categorías de EXPOCOM, la muestra competitiva que reúne producciones de universidades adheridas a la Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (FADECCOS).

El encuentro tuvo como sede principal el edificio de COMTULAB, donde funciona la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Humanidades, además de otros espacios del Campus Cabral de la UNNE. Durante las jornadas se desarrollaron debates sobre los desafíos actuales de la comunicación, las transformaciones del periodismo y las narrativas transmedia.

Entre los trabajos premiados se destacaron cuatro producciones vinculadas con el proyecto de extensión "Calculadora de honorarios periodísticos y perfiles laborales en la convergencia digital", impulsado desde la cátedra Organización y Administración de Medios de Comunicación Social I. La iniciativa investigó los nuevos perfiles profesionales de la región y las condiciones laborales de editores, creadores de contenido, community managers y conductores de medios.

En ese marco, el trabajo "¿Qué pasa con los CM en Corrientes?", realizado por Abalde, Gómez, Keller, Molina y Vallejos Troccoli, obtuvo el primer premio en la modalidad Red Social Periodística de Comunicación Interactiva.

Por su parte, "Pagar para trabajar: la realidad de los conductores de medios del Chaco", de González y Godoy, recibió el segundo premio en Nota de Investigación Impresa/Digital. También fueron distinguidos "Detrás del corte: Un análisis del puesto y perfil profesional del Editor de Videos en Corrientes y Resistencia", con una primera mención, y "Detrás de la pantalla: Radiografía de los Creadores de Contenido para redes sociales y Diseñador/a en Chaco y Corrientes", que obtuvo la tercera mención.

Los primeros premios de la UNNE en EXPOCOM

Además de los reconocimientos vinculados con la investigación sobre el campo laboral de la comunicación, la universidad obtuvo siete primeros premios en distintas modalidades:

Entrevista periodística audiovisual: "Hablemos de ENACOM".

Entrevista sonora: "Voces de la Universidad".

Producciones periodísticas multimedia: "Fuera de casa".

Comunicación transmedia de no ficción: "En alerta: voces que peligran".

Serie web periodística o divulgativa: "4 de Reinas".

Red social institucional: "INNOVA".

Podcast de docudrama: "Derecho a ser niñas".

La edición 2026 de EXPOCOM reunió más de 200 trabajos postulados de distintas universidades del país. Los resultados destacaron la participación de estudiantes de la UNNE en diferentes formatos y plataformas, desde producciones periodísticas e investigaciones hasta contenidos digitales y narrativas transmedia.