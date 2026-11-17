La Municipalidad de Paso de los Libres emitió un comunicado oficial para recordar a la comunidad y a los visitantes que el sector conocido como "Laguna Mansa" no se encuentra habilitado como balneario ni para el desarrollo de actividades recreativas o náuticas.

La medida preventiva responde a las constantes variaciones en el caudal del río Uruguay, un fenómeno que altera de manera permanente la morfología natural de la costa y provoca la formación de pozos profundos, desniveles abruptos y corrientes impredecibles que representan un grave peligro para la seguridad de las personas.

Ante este escenario de riesgo hídrico, el Ejecutivo comunal solicitó a los vecinos respetar estrictamente la disposición vigente, abstenerse de utilizar el predio como zona de playa y evitar cualquier tipo de ingreso al agua, con el objetivo de prevenir accidentes y resguardar la integridad física de la población.