Luego de una jornada marcada por las lluvias en la ciudad de Corrientes y distintos puntos de la provincia, se esperan nuevas precipitaciones durante este miércoles. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta naranja para toda la provincia durante la mañana y anticipó que las condiciones de inestabilidad continuarán por la tarde con alerta amarilla, aunque con una advertencia de menor intensidad.

Durante las primeras horas del día regirá el nivel naranja por tormentas fuertes, algunas de ellas severas. Según el organismo, los fenómenos podrán estar acompañados por abundantes precipitaciones, caída de granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas intensas que podrían superar los 90 kilómetros por hora.

El Litoral

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 70 y 120 milímetros durante el período de alerta, aunque los registros podrían superar esos valores de manera puntual.

Cómo seguirá el tiempo

Para la tarde del miércoles, el SMN reducirá el nivel de advertencia a amarillo. Sin embargo, se mantendrá la posibilidad de tormentas aisladas, algunas fuertes o puntualmente severas, con lluvias intensas en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas de viento.

En esta segunda parte de la jornada se esperan precipitaciones acumuladas de entre 30 y 70 milímetros, con posibilidad de superar esos valores en algunas localidades.

Se prevé que las lluvias cesen este miércoles, para el jueves pronostican una jornada con cielos mayormente nublados. Sin embargo, para el viernes las precipitaciones podrían regresar al territorio correntino ya que se espera tormentas aisladas durante la jornada.