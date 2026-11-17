La quinta edición de Tecnicar, el desafío escolar de vehículos eléctricos, se desarrolla con la participación de estudiantes de 22 escuelas técnicas de Corrientes. Ayer se realizaron las pruebas libres en la Costanera Sur y hoy será la premiación de los ganadores a las 21.30.

La propuesta busca acercar a los alumnos a la ingeniería y las tecnologías sustentables mediante experiencias prácticas. Durante la apertura, la ministra de Educación, Ana Miño, destacó el trabajo que realizaron los estudiantes junto con sus docentes y valoró el espacio como una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas.

Por su parte, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard vinculó la experiencia con los cambios que atraviesa la industria automotriz y las posibilidades que ofrece. En este contexto, valoró el hecho de "introducir energías renovables para la preservación del medio ambiente".

Tecnicar es un encuentro educativo que forma parte de la categoría ECO HUB, orientada a la innovación, la ingeniería y la sustentabilidad. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Educación y coordinada por la Dirección de Educación Técnico Profesional y la Unidad Ejecutora Jurisdiccional.

Participantes

Las 22 escuelas de Tecnicar 2026 son: