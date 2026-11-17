El Superior Tribunal de Justicia (STJ) estableció que el receso estival regirá desde el 26 de diciembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.

Además, dispuso feriados judiciales para los jueves 24 y 31 de diciembre.

Feriados judiciales por las celebraciones de fin de año

La medida adoptada en el punto segundo del Acuerdo N° 36/26 busca brindar previsibilidad operativa a las distintas dependencias judiciales y profesionales del foro.

En consonancia con lo resuelto en ejercicios anteriores, el máximo tribunal declaró feriados judiciales tanto el jueves 24 como el jueves 31 de diciembre de 2026.

Con la publicación anticipada de este calendario, el Poder Judicial ordena el funcionamiento administrativo y jurisdiccional previo al cierre del año.

Cronograma oficial del receso estival

Las fechas clave dispuestas por el STJ para el cierre del año en curso y el inicio de 2027 quedaron fijadas de la siguiente manera: