El Superior Tribunal de Justicia (STJ) estableció que el receso estival regirá desde el 26 de diciembre de 2026 hasta el 31 de enero de 2027.
Además, dispuso feriados judiciales para los jueves 24 y 31 de diciembre.
Feriados judiciales por las celebraciones de fin de año
La medida adoptada en el punto segundo del Acuerdo N° 36/26 busca brindar previsibilidad operativa a las distintas dependencias judiciales y profesionales del foro.
En consonancia con lo resuelto en ejercicios anteriores, el máximo tribunal declaró feriados judiciales tanto el jueves 24 como el jueves 31 de diciembre de 2026.
Con la publicación anticipada de este calendario, el Poder Judicial ordena el funcionamiento administrativo y jurisdiccional previo al cierre del año.
Cronograma oficial del receso estival
Las fechas clave dispuestas por el STJ para el cierre del año en curso y el inicio de 2027 quedaron fijadas de la siguiente manera:
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Jueves 24 de diciembre de 2026: feriado judicial por Nochebuena.
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Sábado 26 de diciembre de 2026: inicio formal de la feria judicial de verano.
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Jueves 31 de diciembre de 2026: feriado judicial por Fin de Año.
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Domingo 31 de enero de 2027: finalización del período de feria judicial.