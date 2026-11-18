Impulsado de manera conjunta por los ministerios de Educación, Salud Pública y Desarrollo Social, el programa “Hablemos entre todos” llegó a 13 escuelas capitalinas.

Profesionales y especialistas abordaron junto a los alumnos prevención, consumos problemáticos y redes de contención.

Abordaje integral y preocupaciones de los jóvenes

Los espacios participativos permitieron detectar las principales problemáticas que atraviesan los adolescentes en el ámbito escolar y cotidiano.

Durante las jornadas con alumnos del ciclo básico y orientado, se desataron debates sobre mitos de salud mental, consumos problemáticos y herramientas preventivas.

Los estudiantes manifestaron abiertamente sus preocupaciones en torno al acoso escolar (bullying), situaciones de soledad, autolesiones, identidad sexual, la situación económica actual y diversos miedos vinculados al futuro.

La propuesta coordinó los saberes de la Dirección de Políticas Socioeducativas (Educación), Atención Primaria de la Salud (Salud Pública) y el Instituto Correntino de Abordaje y Prevención - Icap (Desarrollo Social) para fortalecer la presencia del Estado en los establecimientos.

Valoraciones técnicas sobre la escucha activa

Especialistas y funcionarios provinciales destacaron la importancia de construir políticas públicas basadas en las necesidades reales de los estudiantes: