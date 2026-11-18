Impulsado de manera conjunta por los ministerios de Educación, Salud Pública y Desarrollo Social, el programa “Hablemos entre todos” llegó a 13 escuelas capitalinas.
Profesionales y especialistas abordaron junto a los alumnos prevención, consumos problemáticos y redes de contención.
Abordaje integral y preocupaciones de los jóvenes
Los espacios participativos permitieron detectar las principales problemáticas que atraviesan los adolescentes en el ámbito escolar y cotidiano.
Durante las jornadas con alumnos del ciclo básico y orientado, se desataron debates sobre mitos de salud mental, consumos problemáticos y herramientas preventivas.
Los estudiantes manifestaron abiertamente sus preocupaciones en torno al acoso escolar (bullying), situaciones de soledad, autolesiones, identidad sexual, la situación económica actual y diversos miedos vinculados al futuro.
La propuesta coordinó los saberes de la Dirección de Políticas Socioeducativas (Educación), Atención Primaria de la Salud (Salud Pública) y el Instituto Correntino de Abordaje y Prevención - Icap (Desarrollo Social) para fortalecer la presencia del Estado en los establecimientos.
Valoraciones técnicas sobre la escucha activa
Especialistas y funcionarios provinciales destacaron la importancia de construir políticas públicas basadas en las necesidades reales de los estudiantes:
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Mirada sanitaria: la licenciada en Psicología Graciela Pianalto valoró la experiencia interinstitucional y remarcó que la salud mental "no es solamente un problema de salud", enfatizando la necesidad de evitar respuestas apresuradas y brindar atención especial ante casos complejos.
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Validación de derechos: por su parte, María José Velozo, directora de Prevención y Comunicación del Icap, señaló que escuchar implica reconocer a los jóvenes como sujetos de derecho: “Cuando un adolescente encuentra un adulto dispuesto a escuchar sin juzgar, puede encontrar también una oportunidad para poder pedir ayuda”.