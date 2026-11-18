La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) realizará el viernes 20 de noviembre, de 17.30 a 20 hs, en el Marriott Corrientes, "Río Arriba", el evento de lanzamiento de su Nodo Corrientes. La provincia se suma así a los 12 nodos que la organización ya tiene en funcionamiento en todo el país.

El encuentro está dirigido a empresarios y empresarias jóvenes de Corrientes y reunirá también a referentes de UNAJE de Chaco, Misiones y Formosa. La propuesta busca correrse del formato clásico de jornada de salón: menos charlas largas desde una silla y más dinámicas para conocerse, conversar y generar negocios, con el Paraná como escenario.

Corrientes tiene condiciones que pocas provincias reúnen. Es una de las principales provincias ganaderas del país, con desarrollo foresto-industrial, arrocero, yerbatero y citrícola, y un turismo de naturaleza con proyección internacional en los Esteros del Iberá. A eso se suma su ubicación: limita con Brasil y Paraguay, está sobre el Paraná y es parte del corredor que conecta al NEA con el Mercosur. Esa combinación convierte a la provincia en un puente natural entre lo nacional y lo internacional, y en un lugar con espacio para que una nueva generación de empresas crezca, agregue valor y exporte.

Para aprovechar ese potencial, las empresas necesitan dar un salto: ordenar su gestión, planificar la sucesión, acceder a financiamiento y pensar en mercados más allá de la región. Ahí es donde UNAJE propone sumar valor. La organización funciona como un espacio de pares donde los empresarios comparten experiencias, se capacitan y profesionalizan sus compañías, con el respaldo de una red presente en 12 provincias.

Esa red también es internacional. UNAJE representa al país en el G20 Young Entrepreneurs' Alliance (G20 YEA), que reúne a organizaciones de jóvenes empresarios de los países del G20, y lleva cada año delegaciones a sus cumbres. Para un empresario correntino, sumarse a UNAJE significa acceder a contactos, misiones comerciales y experiencias de quienes ya operan en otros países, y empezar a pensar su empresa con una escala global desde el NEA.

"Corrientes tiene recursos, ubicación y una generación de empresarios jóvenes con ganas de crecer. Lo que les ofrecemos es una red para profesionalizar sus empresas y conectarlas con el país y con el mundo. Llegar a la provincia en el año en que UNAJE cumple 25 años tiene un significado especial", señaló Juan Guido Camaño, Presidente de UNAJE.

El nombre del evento toma una imagen bien correntina: el dorado, que sube el río a contracorriente para multiplicarse. Hacer empresa en el interior exige remar, pero nadie remonta un río solo.

Speakers

El evento contará con referentes de distintos sectores de la región:

● Ignacio Irigoyen, de Depot Express.



● Juan Manuel Korovaichuk y Oscar Juan Korovaichuk, de Frigoporc, empresa familiar chaqueña de producción porcina.



● Francisco Bonetto, de LX Argentina, en una conversación moderada por Gonzalo Arregin, de Computación Médica Nordeste.



● Santiago Acevedo, cofundador de Devlights, empresa de desarrollo de software local.



● Enzo María, de Alpargatas Textil.



● Priscila Lucazevich, de Mingta Group Latam.



● Florencia Weschenfeller, de Weschenfeller.

Además, luego del evento se plantea un espacio de networking entre los asistentes, con el objetivo de no solamente escuchar historias sino tener esas conversaciones que muchas veces no se logran en el día a día de cualquier dueño de empresa en Argentina. Esto se llevará a cabo en Predilecto, en el rooftop del Marriott.

Datos del evento

● Qué: Río Arriba | Lanzamiento Nodo UNAJE Corrientes



● Cuándo: viernes 20 de noviembre de 2026, de 17 a 20 hs; con un coctel post-evento en Predilecto



● Dónde: Marriott Corrientes



● Para quién: empresarios y empresarias jóvenes de Corrientes y del NEA



● Entrada: arancelada. Inscripciones en bit.ly/UNAJE-rioarriba

Sobre UNAJE

La Unión Argentina de Jóvenes Empresarios (UNAJE) es una asociación civil que este año cumple 25 años. Reúne a 600 empresarios jóvenes que generan 38.000 empleos directos, y tiene nodos en Chaco, Córdoba, Buenos Aires, Tandil, Mar del Plata, Misiones, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Chubut y La Rioja. Corrientes se suma a partir del 20 de noviembre.