La campaña provincial se desarrollará del 30 de noviembre al 6 de diciembre en Corrientes Capital con promociones en locales adheridos y el sorteo de 60 vouchers de $50.000.

La inscripción gratuita para comercios y consumidores cierra el 26 de noviembre.

Objetivos económicos y articulación institucional

La presentación oficial se concretó este miércoles en Casa de Gobierno con la participación de autoridades provinciales y referentes del sector privado.

La ministra de Industria, Mariel Gabur, destacó que "el comercio en nuestra provincia es un gran generador de empleo y esto da una movilidad a la economía que tenemos que revalorizar", remarcando que "el derrame económico queda en Corrientes".

La titular de la cartera industrial anticipó que, si la experiencia obtiene los resultados esperados en la capital, el Gobierno buscará extender la iniciativa hacia las distintas localidades del interior provincial.

El subsecretario de Comercio, Javier Silva, explicó que el programa fue diseñado junto a la Asociación de la Producción, Industria y Comercio de Corrientes (Apicc), contando además con el respaldo de la Federación Económica de Corrientes (FEC) y la Federación Empresarial de Corrientes (Feccor).

Fechas clave, inscripción y sorteo de premios

La mecánica de participación contempla beneficios tanto para los comerciantes locales como para el público general sin necesidad de realizar compras previas: