Este miércoles 18 de noviembre comenzó oficialmente la Semana Mundial de la Concientización sobre la Resistencia a los Antimicrobianos (RAM), una campaña global orientada a promover mejores prácticas sanitarias y reducir la propagación de infecciones resistentes a los fármacos.

En ese marco, el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, a través del Programa Provincial de Respuesta contra la RAM de la Dirección General de Epidemiología, puso en marcha un cronograma de actividades destinado tanto a equipos médicos como a la comunidad en general.

La resistencia antimicrobiana se produce cuando bacterias, virus, hongos y parásitos mutan y dejan de responder a medicamentos como los antibióticos, volviendo a las infecciones comunes mucho más difíciles o incluso imposibles de tratar, lo que incrementa el riesgo de complicaciones graves y mortalidad.

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, remarcó la importancia de evitar la automedicación y respetar estrictamente las indicaciones clínicas.

"Iniciamos hoy la semana, vamos a fortalecer en estos días la prevención sobre el mal uso de los antibióticos, antivirales y antimicóticos", dijo la funcionaria.

En ese sentido, señaló que "siempre, deben consultar a un médico antes de tomar y, cumplir con los días que solicita el profesional, así se ayuda a evitar la RAM".

"Habrá un momento en que los antibióticos podrían no tener los efectos que esperamos. Desde el Ministerio, tenemos referentes en cada hospital de la provincia trabajando en esto", agregó.

Por su parte, el médico infectólogo y coordinador de la Comisión Provincial de RAM, Fernando Achinelli, advirtió sobre el impacto sanitario a largo plazo.

"Haciendo prevención vamos a evitar muertes y secuelas, estamos trabajando para evitar que los gérmenes generen multiresistencia y tener antibióticos en el futuro para tratar infecciones", afirmó.

Cronograma de actividades y jornadas abiertas en la capital

Además del monitoreo permanente que se realiza durante todo el año en los centros asistenciales de la provincia, la cartera sanitaria confirmó la agenda de encuentros previstos para los próximos días: