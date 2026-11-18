El Instituto Clínico Polivalente del Ioscor, ubicado en calle Uruguay 851 de la capital correntina, consolida su funcionamiento integral con una infraestructura de 2.500 metros cuadrados destinada a optimizar la cobertura sanitaria de los 165.000 afiliados de toda la provincia.

Con el respaldo del Gobierno de Corrientes, el establecimiento acerca prestaciones de alta complejidad, diagnóstico avanzado y atención ambulatoria en múltiples especialidades.

El centro asistencial atiende de lunes a viernes, de 8 a 20, mediante un esquema de turnos programados completamente digital.

Al respecto, Sergio Cañete, integrante del área de admisión, explicó que la gestión se realiza a través de la plataforma web oficial del instituto, donde cada beneficiario genera su usuario con DNI, correo electrónico y contraseña para solicitar consultas y acceder a sus historias clínicas.

Especialidades médicas, neurorehabilitación y prevención

La cartilla prestacional del centro integra áreas clave como cardiología, clínica médica, pediatría, oftalmología, ginecología, traumatología y gastroenterología, sumando además un sector especializado en neurorehabilitación para adultos y pacientes pediátricos equipado con tecnología única en la región.

El médico cardiólogo Adolfo Ricardo Pozzer destacó la accesibilidad para realizar chequeos completos de manera periódica. "Queremos que sepan que el servicio está disponible todos los días de la semana, tanto a la mañana como a la tarde. El afiliado va a tener un acceso más directo a las prestaciones y creo que es una oportunidad inmejorable para hacerse un chequeo", dijo.

Por su parte, la médica pediatra María Emilia Avanza enfatizó la relevancia del seguimiento clínico durante el crecimiento.

"Es muy importante que vengan a control clínico a partir de la etapa de desarrollo que es entre los 9 y 10 años hasta los 18 años, para prevenir enfermedades y acompañar el crecimiento", afirmó la profesional.

Cirugía ambulatoria y próximo servicio de laboratorio

En materia quirúrgica, el edificio dispone de sectores de cirugía ambulatoria no invasiva, sala de recuperación y quirófanos dotados de aparatología de última generación, entre los que se incluyen salas especializadas exclusivamente para intervenciones de gastroenterología y oftalmología.

Asimismo, desde la institución adelantaron que próximamente se incorporará un moderno servicio de laboratorio equipado para procesar estudios de mediana y alta complejidad, fortaleciendo la capacidad de respuesta sanitaria para los afiliados correntinos.