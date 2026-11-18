Se celebraron las Primeras Jornadas de Reflexión sobre Sionismo 2026 que tuvieron lugar en la sede de la Filial Corrientes de la Organización Sionista Argentina (OSA) presidida por la Dra Sara Méndez de Ricer.

Bajo el lema de "Identidad, Diálogo y Futuro compartido" aunando esfuerzos con OSA Filial Córdoba encabezada por el Dr Moisés Obrelan, el Lic. Fernando Blugerman de la Sociedad Cultural Israelita Scholem Aleijem.

Se destacaron las brillantes exposiciones de Eli Cohen, representante de la Agencia Judía y de la Organización Sionista Mundial para el Cono Sur y del analista político internacional, Ilan Buzny.

La jornada convocó a treinta jóvenes universitarios de Chaco, Corrientes, Misiones, Entre Ríos y Tucumán que aportaron una perspectiva federal. Participaron activamente en espacios de reflexión sobre identidad judía, realidad en Medio Oriente, defensa de la libertad, del pluralismo y la dignidad humana como herramientas insustituibles para combatir el antisemitismo y la desinformación en universidades y redes sociales, reafirmando el valor de formar jóvenes comprometidos con una sociedad libre de terrorismo, odio y discriminación.





La actividad que fué declarada de Interés Cultural por el Concejo Deliberante, contó con el respaldo del diputado nacional Lisandro Almirón, del Concejal de la ciudad de Corrientes Dr. Ángel Koffman y el invalorable apoyo de Graciela Méndez de Fundación Tzedaká, Graciela Ricer de B'nai B'rith y Gerardo Fridman del Centro de Estudios de Holocausto y Genocidio.