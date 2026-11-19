Con los costos de traslado en alza, cada vez más correntinos hacen la cuenta y eligen la moto para moverse a diario. En ese contexto, Muñoz Marchesi Motos presentó su paquete de financiación de noviembre, con planes sin interés que abarcan desde modelos urbanos de baja cilindrada hasta motos de alta gama. Todas las propuestas están vigentes hasta el 30 de noviembre de 2026.

La empresa, nacida en Villa Ángela y con más de 15 sucursales en Chaco, tiene en la capital correntina tres salones sobre la avenida Independencia, cada uno dedicado a un segmento: Kawasaki en el 3501, Bajaj y Corven en el 3505, y Zanella y CFMOTO en el 3561.

Movilidad diaria: Zanella en 18 cuotas sin interés

Para quienes buscan su primera moto o una opción económica para el día a día, la Zanella ZB 125 Sport y la Zanella Hot 90 se pueden llevar en 18 cuotas sin interés con Naranja X. La ZB 125 Sport tiene un precio de lista de $2.350.000.

Bajaj: la línea Dominar y la Pulsar NS 400Z con BBVA

La marca india suma una propuesta de 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito BBVA, que financian el 50 % del valor de la moto. El resto se abona como entrega inicial:

Modelo Precio Entrega 12 cuotas sin interés Bajaj Dominar 250 $6.499.000 $3.249.500 $270.792 Bajaj Pulsar NS 400Z $7.660.000 $3.830.000 $319.167 Bajaj Dominar 400 $8.910.000 $4.455.000 $371.250

Además, la Bajaj Rouser NS 200 se ofrece con Tuya: entrega de $2.000.000 y 12 cuotas de $354.825.

Alta gama: Kawasaki con hasta 18 cuotas sin interés

En el salón Kawasaki, el plan de la marca con tarjetas de crédito BBVA alcanza a siete modelos en 12 cuotas sin interés, y a dos de ellos también en 18. Algunos ejemplos:

Modelo Precio Entrega Plan sin interés Kawasaki KLR 650 $15.590.900 $3.118.180 18 cuotas de $692.929* Kawasaki Versys X 300 $12.990.900 $6.495.450 12 cuotas de $541.288 Kawasaki Z500 SE $13.990.900 $6.995.450 12 cuotas de $582.954 Kawasaki Z 650 S $19.350.000 $3.870.000 12 cuotas de $1.290.000*

La KLR 650 también está disponible en 12 cuotas de $1.039.393*, y la Versys X 300 en 18 cuotas de $360.858*. El plan incluye además a la Versys 650, la Ninja 500 SE y la KLX 300.

Respaldo antes y después de la compra

Los tres locales cuentan con taller y servicio oficial de las marcas que comercializan, con repuestos originales y garantía de fábrica. A los planes bancarios se suma el crédito propio de la casa, pensado para quienes no tienen historial crediticio.

“Queremos que cada persona encuentre en Corrientes una moto a su medida y una cuota que entre en su presupuesto, desde una 90 cc hasta una Kawasaki”, señalaron desde la firma, que sostiene su consigna institucional: “Siempre a tu lado”.

Dónde consultar

Kawasaki: Av. Independencia 3501, Corrientes.



Bajaj y Corven: Av. Independencia 3505, Corrientes.



Zanella y CFMOTO: Av. Independencia 3561, Corrientes.



WhatsApp: 362 518-3327



Tienda online: mymmotos.com.ar

Condiciones: promociones válidas hasta el 30/11/2026. Los precios no incluyen gastos de patentamiento ni inscripción. Planes BBVA válidos con tarjetas de crédito BBVA; el monto financiado es un porcentaje del precio de lista y la diferencia se abona como entrega. (*) Las cuotas marcadas no incluyen el monto del quebranto.

Fotos y placas: se adjuntan en la carpeta de imágenes.