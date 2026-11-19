La cuarta edición del certamen nacional de fotografía “Iberá, Corazón Correntino” convocará a participantes de todo el país para retratar los paisajes, la fauna y la identidad de los Esteros. La convocatoria estará abierta durante todo el verano y recibirá imágenes hasta la tercera semana de febrero de 2027.

El lanzamiento oficial se realizará el jueves 26 de noviembre, a las 10, en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. La iniciativa es organizada por la diputada provincial Sofía Brambilla, con el respaldo de la Legislatura y el Gobierno de Corrientes.

También acompañarán el desarrollo del concurso el Instituto de Cultura, el Ministerio de Turismo, el Comité Iberá, la Dirección de Parques y Reservas y la Fundación Rewilding Argentina.

Una vez finalizada la recepción de trabajos, comenzará la evaluación del jurado, integrado por los reconocidos fotógrafos Leopoldo Bayo y Juan Pablo Silva. De esa selección surgirán las 24 imágenes ganadoras, que se exhibirán durante abril de 2027 en las escalinatas del Palacio Legislativo.

La muestra formará parte de las actividades por el centenario del edificio de la Legislatura, que se cumplirá el próximo año. Además, como en las ediciones anteriores, el público también podrá participar de la elección mediante sus interacciones en redes sociales, que definirán una distinción por voto popular.

Una convocatoria con historia

El certamen tuvo sus anteriores ediciones en 2019, 2022 y 2024, con la participación de más de 500 fotógrafos de distintas provincias. En esos tres concursos se recibieron más de 1.300 imágenes y las muestras con las obras seleccionadas llegaron al Congreso de la Nación y a distintos espacios de Corrientes.

La nueva edición también coincidirá con otro aniversario: en diciembre de 2027 se cumplirán nueve años de la creación del Parque Nacional Iberá, establecido por la Ley Nacional 27.481, sancionada en 2018. Según explicaron los organizadores, el certamen busca reflejar el atractivo natural de Corrientes al mundo y potenciar el turismo de naturaleza.