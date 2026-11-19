El evento se realizará el viernes 27 y sábado 28 de noviembre en el predio de la Liga Virasoreña de Fútbol. En el marco del centenario del nombre de la ciudad, la celebración debutará con jerarquía nacional combinando recitales, charlas técnicas con el Inta y recorridos turísticos.

Un hito histórico y productivo para la capital yerbatera

El lanzamiento realizado en el Salón Verde de Casa de Gobierno contó con la participación de referentes provinciales y municipales, quienes resaltaron la identidad productiva de la región.

La viceintendente de Virasoro, Julieta Canoniero, celebró que la primera edición con rango nacional coincida con el centenario de la imposición del nombre de la ciudad, recordando que el encuentro nació en el año 2000 y fue declarado fiesta provincial en 2012. “El mate nos representa, somos este pedacito de tierra colorada correntina”, afirmó.

El subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas, Augusto Costaguta, destacó el homenaje a toda la industria yerbatera y señaló que los visitantes podrán recorrer atractivos emblemáticos como el establecimiento Las Marías.

La secretaria de Producción y Desarrollo Sostenible municipal, Nidia Gómez, adelantó que habrá experiencias sensoriales, degustaciones y charlas técnicas junto al INTA enfocadas en innovación, tecnología e inteligencia artificial aplicada al sector productivo.

Grilla artística y elección de la primera Reina Nacional

Durante las dos noches en el predio de la Liga Virasoreña de Fútbol, el público disfrutará de stands de productos regionales, propuestas culturales y una destacada cartelera musical: