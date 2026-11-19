El fenómeno climático El Niño continuará activo durante todo el verano con intensidad fuerte y comenzará a debilitarse gradualmente recién durante el primer trimestre de 2027, según advirtió el Informe Técnico N° 7 elaborado de manera conjunta por el Departamento de Hidráulica de la Facultad de Ingeniería de la Unne y el Grupo de Modelado Hidroambiental y Ecotecnologías de la Universidad Federal de Santa María (UFSM, Brasil).

De acuerdo con el relevamiento hidrometeorológico para la Cuenca del Plata, al 14 de noviembre el río Paraná permanecía por encima de la altura de alerta en las cinco estaciones de medición analizadas.

En el puerto de Barranqueras, si bien el caudal descendió de los 7,30 metros registrados el 23 de octubre a 6,56 metros a mediados de noviembre, esa marca todavía supera el nivel fijado para evacuaciones y acumuló 30 días consecutivos en etapa de alerta, dificultando el escurrimiento de los desagües pluviales en el área metropolitana.

Los especialistas explicaron que, aunque entre el 1 y el 14 de noviembre las lluvias en la cuenca fueron un 43% inferiores respecto del mismo período de octubre, el río no bajó al mismo ritmo debido a que la represa de Yacyretá continuó erogando volúmenes de agua almacenados tras el pico registrado en Corrientes.

Intensidad del fenómeno y perspectivas climáticas para 2027

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) clasificó el episodio en la categoría de intensidad "fuerte" y estimó en un 100% la probabilidad de que el océano Pacífico ecuatorial mantenga temperaturas superiores a las habituales entre noviembre de 2026 y enero de 2027.

Por su parte, la agencia climática de Estados Unidos (NOAA) ajustó sus proyecciones de calentamiento máximo:

La probabilidad de alcanzar una anomalía de +2,5 °C o más sobre el promedio pasó del 83% a cerca del 60% para el trimestre octubre-diciembre, y del 70% al 60% para noviembre-enero.

Pese a esa leve moderación, modelos internacionales como el sistema europeo SEAS5 y el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas sitúan el punto máximo del evento hacia diciembre de 2026 .

Para el trimestre enero-marzo de 2027, la NOAA asigna una probabilidad superior al 79% a que El Niño continúe en categoría fuerte o muy fuerte antes de iniciar su fase de declive, mientras que la Organización Meteorológica Mundial prevé los mayores excedentes de lluvia en sectores del sudeste de la Cuenca del Plata.

Recomendaciones técnicas para municipios y monitoreo hídrico

Ante la combinación de un río Paraná elevado y posibles precipitaciones intensas en las cuencas locales —escenario que ralentiza la descarga por gravedad de los canales—, el estudio científico recomienda a los municipios y equipos de defensa civil sostener un seguimiento simultáneo de los niveles fluviales, el estado de los sistemas de bombeo y el suministro eléctrico.

Asimismo, los investigadores aconsejan documentar con fecha, hora y referencias fotográficas los puntos máximos alcanzados por el agua en cada localidad, distinguir las lecturas hidrométricas oficiales de las medidas operativas de evacuación y complementar los boletines del Instituto Nacional del Agua (INA) con herramientas de actualización continua como el sistema experimental CHAJÁ, desarrollado por el equipo universitario.

El documento, firmado por Daniel Allasia Piccilli, Yamila Chicherit, Rutineia Tassi, João Carlexo Horn, Jorge V. Pilar, Alejandro Ruberto, Carlos Depettris, Marcelo Gómez y Julio Ríos, aclara que constituye un aporte científico de seguimiento y no reemplaza las alertas oficiales emitidas por los organismos competentes.