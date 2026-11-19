El Hospital José Ramón Vidal de la ciudad de Corrientes incorporó formalmente el Servicio de Neurocirugía, una prestación estratégica impulsada por el Gobierno de Corrientes para ampliar la capacidad resolutiva de la salud pública provincial.

Durante sus primeros días de funcionamiento en noviembre, el equipo especializado ya concretó con éxito intervenciones quirúrgicas en pacientes con diversas patologías neurológicas.

El ministro de Salud Pública de la provincia, Emilio Lanari, resaltó la puesta en marcha de esta nueva área en el centro asistencial capitalino y puso en valor la formación y el compromiso del plantel profesional a cargo.

El médico Adrián Popescu, quien coordina el flamante servicio junto a Nicolás Rodríguez Gacio, explicó los motivos de la apertura y el impacto inmediato en la atención hospitalaria.

"Iniciamos en noviembre; el servicio se abrió ante la alta demanda de pacientes neurológicos que tiene este hospital. Ahora pueden ser atendidos aquí mismo, sin necesidad de ser derivados a otros centros", dijo el profesional.

Patologías abordadas y primeras intervenciones

Respecto al alcance prestacional de la especialidad dentro del Hospital Vidal, Popescu precisó que el equipo médico "se abordan patologías crónicas, tumores cerebrales, espinales y afecciones degenerativas de la columna".

Entre las cirugías de mayor complejidad resueltas durante este primer mes de actividad, el especialista destacó la resección de "un tumor cerebral, una reparación de fístula y una biopsia vertebral", evitando traslados y agilizando los tiempos de respuesta clínica para los pacientes correntinos.