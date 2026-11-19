En medio del contexto de emergecia hídrica que atraviesan Corrientes y Chaco debido al fenómeno de El Niño, se realiza la 64ª edición del Tren Solidario. Este viernes 20 de noviembre partirá desde Buenos Aires transportando donaciones para las familias afectadas.

Una iniciativa ferroviaria con 25 años de historia

La cruzada es impulsada por el programa de Responsabilidad Social Empresarial de Rieles Multimedio, vigente desde abril de 2001.

El proyecto busca acercar ayuda directa a las comunidades más necesitadas y demostrar la importancia estratégica del ferrocarril para la integración del interior argentino.

En sus portales oficiales se deja registro de las campañas realizadas e invita al público en general a sumarse a cada proyecto solidario.

En que consiste la campaña para Corrientes y Chaco

Debido al carácter de emergencia del operativo, la formación trasladará exclusivamente cargas de asistencia humanitaria, estableciendo pautas precisas para la recepción de los aportes.

En el cargamento se priorizan elementos de higiene y alimentación como alimentos no perecederos, agua mineral y elementos de desinfección y limpieza.

La campaña pone también pone enfasis en indumentaria y blanquería, priorizando ropa y calzado en buen estado, además de ropa de cama. Incluso, se incluye mobiliario básico como colchones, camas y muebles para las familias que perdieron sus pertenencias.