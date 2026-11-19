Tras un acuerdo con 51 barras pesqueras fiscalizado por escribano público, la Comisión Municipal de Pesca (Comupe) de Goya estableció un esquema mixto para ampliar el cupo del concurso hasta los 1.550 equipos para la edición 50 de la Fiesta Nacional del Surubí.

Cupos directos para barras pesqueras y requisitos

El esquema consensuado en una reunión con constatación notarial de la escribana Liza Piasentini busca garantizar transparencia y equidad en la ampliación del certamen.

Cada una de las barras pesqueras que participaron del encuentro contará con 2 inscripciones directas para incorporar nuevos equipos a la competencia.

Los equipos postulados deberán estar incluidos previamente en la lista de espera oficial y representar formalmente a la barra que los presente.

Las entidades deberán informar sus equipos seleccionados exclusivamente a través del número oficial de Inscripciones Comupe (+54 9 3777 74-8202).

Revisión de la lista de espera y tope histórico de embarcaciones

Previo a la adjudicación de los lugares y al posterior sorteo de vacantes, la organización abrió una etapa de control administrativo para los pescadores: