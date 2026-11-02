A la edad de 63 años falleció el periodista y escritor, Carlos Lezcano, quién actualmente se desempeñaba como conductor del programa Hoja de Ruta en Radio El Litoral.

Lezcano fue un reconocido periodista correntino, escritor, gestor cultural, ex Subsecretario de Cultura de la Provincia de Corrientes.

En el campo del periodismo se ha destacado por su rigor y profundidad en el tratamiento de la información, lo que ha llevado a cultivar una distinguida carrera en medios gráficos de la provincia y la región.

Fue creador de ciclos radiales como "Lado B" junto a Cacho González Vedoya, "Esperando a Godoy" y "El Refugio" (FM Capital). También buen conductor de "Todos los vientos" en Radio UNNE, de allí surgió "Lugar Común Corrientes", un libro de su autoría con entrevistas periodísticas en el programa. Junto a Juan Pedro Zubieta escribió el libro “Industria Chamamé”.

Como Gestor Cultural en el campo privado, produjo ciclos de música, literatura y muestras de artes plásticas desde 1984, entre los que se destacan ciclos de Rudi y Nini Flores en “Clásica y moderna” (Buenos Aires).