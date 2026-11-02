Cyber Monday en Tienda Más BanCo: 24 cuotas sin interés y descuentos

El Cyber Monday 2026 llegó a Tienda Más BanCo, la plataforma de comercio electrónico del Banco de Corrientes, con promociones en tecnología, electrodomésticos, hogar, deporte, belleza, movilidad y juguetería, entre otras categorías.

Las ofertas estarán vigentes desde este lunes hasta el domingo 8 de noviembre, con financiación de hasta 24 cuotas sin interés para compras realizadas con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo. También habrá descuentos y envíos gratis en productos seleccionados.

La propuesta se enmarca en el evento organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico y busca ofrecer alternativas de compra con beneficios exclusivos para los clientes de la entidad financiera correntina.

Cómo ahorrar en las compras

Además de las promociones, los clientes podrán utilizar los puntos acumulados por consumos con sus tarjetas de crédito para reducir el costo final de las compras.

Quienes todavía no sean clientes del Banco de Corrientes también pueden explorar los productos disponibles y gestionar el alta de una cuenta y una tarjeta de crédito para acceder a los beneficios.

Cómo comprar en Tienda Más BanCo

Para consultar las promociones, los usuarios pueden ingresar a través de la aplicación Más BanCo, la Banca Web o directamente desde www.tiendamasbanco.com.ar, utilizando sus credenciales bancarias.

Los medios de pago habilitados son las tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, tarjeta de débito Visa y pagos mediante QR a través de MODO.