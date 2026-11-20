El Gobierno de Corrientes dio a conocer el cronograma de venta de garrafas sociales para la última semana de noviembre. El operativo llegará a tres puntos de la ciudad con el objetivo de facilitar el acceso al servicio.

Cronograma de venta

Miércoles 25: avenida Romero y Costanera, en el barrio Caridi, de 10 a 11.30.

Jueves 26: delegación ubicada en Cuba 5900, de 10 a 11.

Jueves 26: barrio Ciudades Correntinas, en la delegación Tupac Amaru y Turín, de 11.30 a 12.30.

El programa

La articulación territorial impulsada por la cartera provincial busca reforzar la asistencia directa a los sectores que más lo necesitan. El programa es coordinado por la Subsecretaría de Desarrollo Humano e Igualdad y busca acercar soluciones concretas directamente a los vecindarios.

Esta política pública representa un alivio directo para la economía doméstica de las familias correntinas mediante la venta itinerante de gas envasado.