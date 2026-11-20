En el marco del Día Universal de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, este viernes se presentó en Casa de Gobierno el libro "Antología: Cuento con Derechos", una obra literaria creada e ilustrada por estudiantes de quinto grado de más de 40 escuelas públicas y privadas de toda la provincia de Corrientes con el objetivo de promover el conocimiento y la defensa de sus garantías fundamentales.

El proyecto fue desarrollado por el Ministerio de Educación en articulación institucional con el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Instituto San José I-27, reuniendo narraciones de alumnos provenientes de Capital, Goya, Mercedes, Saladas, Bella Vista, Esquina, Gobernador Virasoro, Empedrado y Concepción, entre otras localidades del interior.

Durante la ceremonia, los propios niños compartieron sus experiencias creativas y explicaron cómo el proceso de escritura los convirtió en voceros activos de sus derechos: tener un nombre y una identidad, crecer en familia, acceder a la educación y a la salud, jugar, expresarse libremente y vivir protegidos frente a cualquier forma de violencia o trabajo infantil.

El rol de la escuela y la articulación institucional

El subsecretario de Gestión Educativa de la provincia, Julio Navías, destacó el valor pedagógico de convocar a las instituciones escolares a elaborar relatos breves que permitan abordar conflictos cotidianos y construir personajes desde la imaginación.

Asimismo, enfatizó la necesidad de brindar respuestas rápidas ante las problemáticas sociales que impactan en el ámbito escolar, advirtiendo que "las escuelas son cajas de resonancia de la sociedad", por lo que los distintos organismos del Estado deben intervenir de manera conjunta para aportar soluciones.

Por su parte, la directora de Servicios Educativos de Prevención y Apoyo (DiSEPA), Julia Sáez, remarcó la labor sostenida que despliega su equipo en la atención y prevención del acoso escolar y el bullying, trabajando siempre "en las mejores condiciones dentro del sistema educativo para los niños".

El acto oficial contó también con el acompañamiento del ministro del Superior Tribunal de Justicia, Alberto Chain, y del ministro de Hacienda y Finanzas de la provincia, Héctor Grachot.