La tarjeta Sube tendrá una interrupción parcial de sus servicios este domingo por una actualización programada del sistema. Las tareas se realizarán entre las 0 y las 12, por lo que recomendaron anticipar las recargas y gestiones necesarias.

De acuerdo a la información oficial, durante el periodo de 12 horas no se podrá:

Comprar ni acreditar cargas electrónicas o presenciales

Consultar el saldo ni utilizar la aplicación y el sitio web.

Quedará interrumpida la atención telefónica

Del mismo modo, explicaron que se verá afectada la consulta de colectivos en tiempo real mediante la aplicación Cuándo Subo.

Sin embargo, quienes tengan saldo disponible en sus tarjetas (físicas o digitales) podrán pagar el transporte con normalidad. Por eso, se aconsejó verificar el crédito y realizar las recargas antes del inicio de la actualización.

En ese sentido, es importante tener en cuenta que el saldo máximo permitido en la tarjeta es de $40.000. Las cargas pueden realizarse en los Puntos Sube o mediante canales electrónicos, como home banking, cajeros automáticos y billeteras virtuales.

Cómo se pueden pagar los viajes

Ante la actualización, también se confirmó que los medios de pagos alternativos seguirán disponibles. Esto abarca a tarjetas de débito, crédito o prepagas Visa y Mastercard sin contacto.

De igual forma, se pueden usar celulares y relojes con tecnología NFC, y los códigos QR de billeteras electrónicas compatibles.