Las lluvias intensas registradas en el sur de Brasil encendieron una nueva señal de alerta sobre la situación de los ríos Paraná y Uruguay. El Instituto Nacional del Agua (INA) advirtió que los caudales podrían volver a aumentar en los próximos días y anticipó posibles nuevas crecidas en distintos puntos de Corrientes de cara al comienzo de diciembre.

Aunque varios puertos de la provincia muestran actualmente una tendencia descendente, el organismo señaló que el Paraná podría registrar un nuevo incremento. La preocupación está puesta en el volumen de agua que llegará desde las zonas altas de la cuenca, donde las precipitaciones podrían modificar la evolución actual.

En la ciudad de Corrientes, el río Paraná se encuentra en 5,81 metros, por debajo del nivel de alerta establecido en 6,50 metros. Sin embargo, la proyección del INA para el 1 de diciembre indica que podría alcanzar justamente esa altura, lo que implicaría llegar al nivel de alerta dentro de los próximos diez días.

La situación en Goya, donde el río registra 5,60 metros, por encima del nivel de alerta de 5,20 metros y cerca de la cota de evacuación, establecida en 5,70 metros. Para el 1 de diciembre, el pronóstico anticipa que podría llegar a los 6,50 metros.

En otras localidades correntinas ubicadas sobre el Paraná, los registros muestran por ahora una tendencia a la bajante. En Paso de la Patria el nivel es de 5,83 metros, en Bella Vista de 5,90 metros y en Esquina de 5,35 metros.

Qué se espera para el río Uruguay

El escenario también requiere atención en la cuenca del río Uruguay, aunque sus niveles actuales se encuentran por debajo de las cotas de alerta en los puertos correntinos mencionados.

En Santo Tomé, el río mide 6,52 metros, frente a un nivel de alerta de 11,50 metros. En Alvear registra 6 metros, mientras que su alerta está establecida en 9,50 metros. Por su parte, en Paso de los Libres alcanza los 4,98 metros, con una cota de alerta de 7,50 metros.

El INA proyectó que las lluvias en el tramo superior de la cuenca podrían generar, desde el martes 24 de noviembre, el desplazamiento de una nueva onda de crecida. El fenómeno podría provocar subas en sectores comprendidos entre San Javier, en Misiones, y Santo Tomé, en Corrientes. Incluso, el organismo advirtió que en San Javier el nivel podría superar la cota de evacuación.

El volumen de agua que recibe Yacyretá

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) también advirtió sobre la posibilidad de que se produzcan nuevos cambios en el comportamiento de los ríos. Si bien los cursos de agua presentan una tendencia descendente, el organismo señaló que persiste el riesgo de eventos hidrometeorológicos con acumulados importantes de lluvia.

El diagnóstico se apoya también en los elevados caudales que recibe la represa. En septiembre, el volumen de agua afluente estuvo un 37% por encima del promedio histórico, mientras que en octubre la diferencia llegó al 106%. Durante noviembre, el caudal se mantuvo en niveles similares, con un registro un 95% superior a la media.

El panorama está relacionado con las intensas precipitaciones que afectan al sur de Brasil. En la localidad de Tupanciretã, en Rio Grande do Sul, una fuerte tormenta provocó una muerte, dejó varios heridos y ocasionó daños en miles de viviendas.

De esta manera, las próximas dos semanas serán clave para observar la evolución de los ríos en Corrientes. Las proyecciones del INA anticipan posibles nuevas subas hacia el cierre de noviembre y el comienzo de diciembre, en un escenario condicionado por las lluvias que se registren en las zonas altas de las cuencas.