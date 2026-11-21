Las lluvias continuarán en Corrientes durante el fin de semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas para distintas localidades de la provincia. El aviso alcanza a la tarde de este sábado y se extiende hasta la madrugada del domingo.

Según el pronóstico, las precipitaciones tienen una probabilidad del 70% y podrían presentarse tormentas fuertes, algunas localmente severas, durante las próximas horas.

Las localidades comprendidas en la advertencia son Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó y San Miguel.

Qué dice la alerta amarilla del SMN

De acuerdo con el organismo nacional, el área será afectada por tormentas, algunas fuertes o localmente severas. Los fenómenos podrían estar acompañados por abundantes precipitaciones en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas de viento.

Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros, aunque esos registros podrían ser superados de manera puntual.