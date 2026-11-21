La familia de Agustín Ramón Medina, un joven de 18 años que falleció luego de protagonizar un siniestro vial en Corrientes, tomó la decisión de donar sus órganos. El procedimiento de ablación multiorgánica se llevó a cabo este sábado en el Hospital Regional “Camilo Muniagurria” de la ciudad de Goya.

El joven había sufrido un hecho de tránsito sobre la ruta provincial 27 que le provocó un traumatismo craneoencefálico grave. Falleció este viernes, luego de atravesar un complejo cuadro clínico.

Tras las correspondientes evaluaciones médicas, se concretó el proceso de donación multiorgánica, que contó con la participación de profesionales del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Corrientes (Cucaicor) y del equipo de procuración del hospital goyano, según informó el periodista local Juan Cruz Velásquez.

Un operativo que requirió coordinación médica

La intervención sanitaria demandó un importante trabajo coordinado entre profesionales de distintas especialidades y equipos de salud para llevar adelante el procedimiento.

La donación fue posible gracias a la decisión de la familia de Medina, en un gesto solidario que puede brindar una nueva oportunidad a personas que esperan un trasplante.