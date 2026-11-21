Más de 50 emprendimientos educativos participaron de la primera edición de la Feria Provincial Educa Emprende 2026, que concluyó el viernes en el predio del ex Regimiento de Infantería 9 de la ciudad de Corrientes.

Durante dos jornadas, estudiantes de distintas localidades presentaron propuestas vinculadas con la innovación, la tecnología, la producción y el cuidado del medio ambiente. En el cierre, se entregaron reconocimientos a los proyectos destacados en tres categorías.

El acto estuvo encabezado por la ministra de Educación, Ana Miño, quien destacó el trabajo de los jóvenes y el acompañamiento de los docentes. Junto a autoridades provinciales, valoró la diversidad de iniciativas y la capacidad de los estudiantes para transformar sus ideas en proyectos concretos.

Además, expresó su deseo de que la feria continúe en futuras ediciones como un espacio de intercambio, aprendizaje y crecimiento para la comunidad educativa.

Cuáles fueron los proyectos ganadores del Educa Emprende 2026

En la categoría Producción de bienes primarios e industrializados, el primer puesto fue para MorryCream, de la Escuela Técnica Dr. Juan Esteban Martínez de Bella Vista. Se trata de un puré de morrón listo para usar, elaborado con productos que no cumplen los estándares de comercialización en fresco, bajo un concepto de economía circular. El segundo lugar fue para Agrocírculo Naranja, de la Escuela Agrotécnica Manuel Belgrano de Bella Vista, y el tercero para Hidronova, del Colegio Secundario Juan Bautista Alberdi de Ituzaingó.

En Servicios, el primer reconocimiento correspondió a Nexo SRL, del Instituto Superior 62 Pía Unión Santa Teresita del Niño Jesús, de Capital. El proyecto propone una aplicación digital que reúne información sobre instituciones educativas, facultades y carreras para facilitar la orientación y búsqueda de opciones de formación. El segundo puesto fue para Tricor, del Instituto Pío XI, y el tercero también para Nexo SRL, del Colegio Privado Católico Padre Juan Guido Lucchelli.

Por último, en Desarrollo tecnológico e innovación, el primer lugar fue para I Jobs, de la Escuela Técnica Construcciones Portuarias y Vías Navegables de Capital, una aplicación móvil y web que conecta a trabajadores con potenciales clientes. El segundo puesto quedó para NeuroAdapted, de la Escuela Integral Artística I-33 de Ituzaingó, y el tercero para Petwatch, del Instituto Pío XI. Además, la Dirección General de Rentas distinguió a Bella Piel, del Colegio Secundario AGOP SEFERÍAN de Corrientes, por incorporar el componente tributario en su emprendimiento.

La primera edición de Educa Emprende reunió a estudiantes y docentes de escuelas secundarias, técnicas, agrotécnicas, EFAs, centros de formación profesional y establecimientos de educación para adultos. La propuesta buscó impulsar la creatividad, la innovación y la cultura emprendedora dentro del ámbito educativo, poniendo en valor las ideas y producciones desarrolladas en las instituciones de toda la provincia.