La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne) llevará adelante el próximo jueves 26 y viernes 27 de noviembre el III Congreso Regional de Derecho Ambiental en la capital correntina. Con una fuerte impronta interinstitucional, la actividad convocará a magistrados, funcionarios estatales, integrantes de fuerzas de seguridad, docentes, investigadores y profesionales de Argentina, Paraguay y Uruguay.

La primera jornada tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, de 8:30 a 18, en el Museo de Arte Contemporáneo de Corrientes (Macc). En tanto, el viernes 27 de noviembre las actividades continuarán de 9 a 13:25 horas en el Edificio Histórico de la Facultad de Derecho, ubicado en Salta 459 de la capital correntina. El congreso está destinado a la comunidad académica, profesionales de todas las ciencias, integrantes de las fuerzas armadas y público en general.

Uno de los ejes distintivos de esta edición será la participación activa de la Prefectura Naval Argentina, que contará con dos paneles especiales a lo largo del congreso —uno en la apertura del jueves y otro en el inicio de la jornada del viernes. En ese marco, también se analizará el papel estratégico de las fuerzas de seguridad en la custodia de los ríos, el agua, la biodiversidad y los corredores biológicos.

El programa otorga un lugar central a la gestión ambiental desde los gobiernos locales y los organismos públicos. En ese marco se abordará la experiencia del Juzgado de Faltas Ambiental de Resistencia en el vínculo con la ciudadanía, el rol de los municipios como protagonistas del poder de policía ambiental, la gestión de residuos y efluentes, el ordenamiento territorial y la implementación de la agenda del cambio climático a nivel local. A esto se suma la presencia de representantes de la Dirección Nacional de Seguimiento Legislativo de la Jefatura de Gabinete de Ministros y de institutos especializados de colegios de abogados.

Desde el plano académico y judicial, la UNNE participará a través de sus docentes, investigadores y del Grupo de Investigación Derecho y Ciencias del Ambiente, compartiendo espacio con referentes de la Justicia federal y provincial, además de juristas invitados de Paraguay y Uruguay. Durante los ocho paneles y las conferencias magistrales se debatirá sobre la aplicación del Acuerdo de Escazú, el litigio climático, la responsabilidad por daño ambiental, el impacto del transporte, los resultados de la COP31, la medición de la huella de carbono bajo la Ley 27.520 y el uso de nuevas tecnologías e inteligencia artificial al servicio de la litigación ambiental.

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