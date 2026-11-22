El trámite se realizará de manera exclusivamente digital los días miércoles 25 y jueves 26 de noviembre a través de la plataforma oficial del Gobierno provincial.

La convocatoria alcanza a los CDI de toda la provincia para el ciclo lectivo 2027.

Fechas, horarios y plataforma oficial para el trámite

La gestión se concentrará en dos jornadas consecutivas y requerirá el ingreso al portal habilitado por la cartera provincial.

El sistema abrirá a las 8 del miércoles 25 de noviembre y permanecerá activo hasta las 23 del jueves 26 de noviembre. El trámite se realizará únicamente de forma online ingresando al sitio web oficial.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de los Derechos de la Niñez y la Familia instaron a las familias interesadas a completar el formulario dentro de esas 39 horas estipuladas para iniciar la solicitud de vacante.

Acompañamiento integral en la primera infancia

La convocatoria abarca a la red de Centros de Desarrollo Infantil distribuidos en todo el territorio correntino.

Las familias de toda la provincia podrán gestionar el ingreso de niños y niñas para el ciclo lectivo 2027. Los CDI cumplen una función estratégica durante la primera infancia, ofreciendo propuestas pedagógicas y sociales enfocadas en el cuidado, la contención y el acompañamiento del desarrollo integral de los menores.