El Servicio Meteorológico Nacional informó este domingo que Corrientes tendrá una semana marcada por las altas temperaturas y la inestabilidad, con probabilidad de lluvias y tormentas principalmente durante el martes.

Para este lunes se espera una jornada con cielo parcialmente nublado y temperaturas que oscilarán entre los 19 y 30 grados.

El martes, en tanto, la máxima alcanzará los 32 grados y se prevén tormentas durante gran parte del día, con probabilidades de precipitaciones de entre el 40 y el 70%.

El miércoles se registrará un descenso de la temperatura, con una máxima de 26 grados y baja probabilidad de lluvias.

Para el jueves se anticipa cielo parcialmente nublado y temperaturas de entre 20 y 27 grados.

Hacia el viernes volverá a subir la temperatura, con una máxima prevista de 29 grados y posibilidad de algunas precipitaciones durante la tarde.