La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) dio un paso importante en la ampliación de su capacidad de generación de energía con el inicio del montaje electromecánico de la nueva central de Aña Cuá. Se trata de una obra estratégica que, una vez finalizada, permitirá incrementar un 10% la generación hidroeléctrica del complejo.

El avance se concretó con la instalación de la primera pieza fija del tubo de aspiración de la turbina N.º 1, una estructura de aproximadamente 32 toneladas fabricada por la empresa alemana Voith. La operación marca el comienzo de una nueva etapa de la obra, centrada en la instalación de los equipos que permitirán poner en funcionamiento las tres turbinas proyectadas.

Más generación sin modificar el embalse

La ampliación se desarrolla sobre el brazo Aña Cuá del río Paraná y permitirá generar más electricidad aprovechando el caudal de agua que actualmente circula por ese sector para preservar las condiciones ambientales del río, sin necesidad de modificar el embalse principal de Yacyretá.

Se trata de una de las principales obras de infraestructura energética de las últimas décadas en la región, cuyo objetivo es aumentar la producción de energía limpia y renovable a partir de un mejor aprovechamiento de los recursos hídricos disponibles.

Una obra energética binacional

El proyecto es el resultado de años de estudios de factibilidad, planificación y desarrollo de ingeniería, que incluyeron evaluaciones y tareas de seguimiento socioambiental. Con las obras civiles avanzadas, el inicio del montaje electromecánico abre una nueva etapa, centrada en la instalación de los equipos que permitirán poner en funcionamiento la futura central.

La instalación de estos componentes requiere maniobras de precisión y la participación de equipos de ingenieros, técnicos y operarios especializados, en una obra que combina infraestructura de gran escala y tecnología hidroeléctrica.

Una vez terminada, la ampliación de Aña Cuá permitirá aumentar la generación de electricidad sin modificar el embalse principal de Yacyretá, aprovechando el caudal que ya circula por ese brazo del Paraná. El proyecto representa así una nueva incorporación a la infraestructura energética compartida por Argentina y Paraguay, con capacidad para producir más energía renovable a partir de los recursos hídricos existentes.