El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una doble alerta meteorológica para toda la provincia de Corrientes ante el pronóstico de lluvias y tormentas fuertes previstas para este martes.

De acuerdo con el reporte oficial del organismo, el nivel de mayor severidad (alerta naranja) rige específicamente para la franja norte del territorio provincial, abarcando a las localidades de Capital, Berón de Astrada, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar, Ituzaingó y San Miguel.

En esa región se esperan tormentas aisladas fuertes o severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica y ráfagas de viento que podrán alcanzar los 90 km/h.

Los valores de precipitación acumulada oscilarán entre los 70 y 100 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.

Alerta amarilla para el resto de la provincia

En paralelo, el resto de los departamentos de Corrientes permanecerán bajo alerta amarilla durante la misma jornada.

Según detalló el SMN, esa zona será afectada por tormentas aisladas (algunas localmente severas) con abundantes lluvias, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y ocasional caída de granizo, con registros de precipitación acumulada estimados entre 30 y 70 milímetros, cifras que también podrían superarse de manera localizada.