Un estudio que identificó y digitalizó 5.646 parches de palmares de yatay (Butia yatay) en Corrientes reveló que el 56 % de los parches se encuentra en mal estado de conservación, el 43 % en estado regular y apenas el 1 % está en buen estado. Ninguno alcanzó la categoría de “muy buen estado”. Además, la mayoría de los parches tiene menos de 20 palmeras por hectárea, y aquellos ubicados más cerca de rutas, centros poblados y áreas de cultivo presentan el peor estado de conservación.

En total, los parches identificados ocupan 39.283 hectáreas, una superficie equivalente a aproximadamente el 0,4 % del territorio provincial. Su tamaño es variable: oscila entre 1 y 119 hectáreas, aunque los sectores de alrededor de 10 hectáreas son los más frecuentes.

Estos resultados forman parte del artículo científico “Distribución, biodiversidad del hábitat y conservación de la palmera subtropical endémica Butia yatay (Arecaceae)” fue publicado recientemente en Anais da Academia Brasileira Ciencias. Sus autores son Gisella Carolina Silva, Ditmar Bernardo Kurtz, Silvia Andrea Fernández, Henrik Balslev, Griselda Bóbeda y Viviana Griselda Solís Neffa, investigadores del Instituto de Botánica del Nordeste (Ibone, Unne-Conicet), la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (Facena-Unne), la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA-Unne), la Estación Experimental Agropecuaria Corrientes del Inta y la Universidad de Aarhus (Dinamarca).

Imágenes satelitales y mapas digitales

La investigación se propuso actualizar el mapa de distribución de Butia yatay; estimar la cantidad de palmeras por hectárea y caracterizar la vegetación que acompaña a estos palmares. También buscó identificar qué factores ambientales y relacionados con las actividades humanas influyen en la densidad de palmeras y evaluar el estado de conservación de cada parche de palmar.

Para ello, los investigadores usaron imágenes satelitales y herramientas de Sistemas de Información Geográfica (SIG), que permiten analizar información del territorio y elaborar mapas digitales. Mediante estas herramientas identificaron y delimitaron cada parche de palmar con un nivel de detalle de hasta 1:10.000.

Además, aplicaron un índice de evaluación ambiental (IEA), que combina información sobre las características del ambiente, las actividades humanas y los usos del suelo para determinar el estado de conservación de cada parche.

El análisis permitió reconocer cuáles son los principales factores relacionados con la cantidad de palmeras presentes en cada parche. Entre ellos se destacan el tamaño del palmar, su forma, la inclinación del terreno y la facilidad con que el ganado puede acceder a esos ambientes.

Por otra parte, la cercanía a las actividades humanas también mostró una relación con el estado de conservación. Los sectores ubicados próximos a rutas, centros urbanos y áreas cultivadas presentaron condiciones más desfavorables. En cambio, aquellos con menor acceso del ganado, entre el 0 % y el 40 %, se encontraron entre los que presentaban mejor estado de conservación. También se observó que los palmares de mayor tamaño tendían a presentar condiciones de conservación regulares o buenas.

El relevamiento permitió, además, caracterizar los ambientes donde crecen las palmeras yatay. El 67 % de los sectores identificados se encuentra rodeado de pastizales, el 28 % de bosques nativos y el 3 % de áreas cultivadas. En cuanto a la cantidad de palmeras, el 92 % de los sectores relevados presenta menos de 20 individuos por hectárea. El 8 % restante corresponde a parches con densidades de entre 30 y más de 40 palmeras por hectárea.

La investigación también analizó la presencia de estos palmares en áreas protegidas. Los resultados muestran que solamente el 2 % de los parches identificados se encuentra dentro de parques nacionales y que el 0,1 % coincide con áreas importantes para la conservación de las aves. Incluso dentro de las áreas protegidas, la situación requiere atención: el 43 % de los parches de palmar presenta un estado de conservación malo, el 55 % regular y apenas el 2 % bueno.

Importancia de la investigación

Este estudio proporciona información actualizada y detallada sobre dónde se encuentran los palmares de yatay, cuántas palmeras albergan, qué características tienen los ambientes donde crecen y cuál es su estado de conservación en la provincia de Corrientes.

Uno de los resultados más preocupantes es que la superficie ocupada actualmente por Butia yatay es considerablemente menor que la estimada en estudios anteriores. Esto indica una reducción de los ambientes donde crece la especie y una creciente fragmentación de los palmares, es decir, una división de los ambientes naturales en sectores cada vez más aislados entre sí. Esta situación puede dificultar el intercambio genético entre poblaciones y aumentar el riesgo de desaparición de algunas de ellas. Por eso, los investigadores destacan la importancia de estudiar la diversidad genética de los palmares que han quedado aislados.

A esto se suma que más de la mitad de los parches estudiados presenta un estado de conservación malo y que la mayoría tiene una baja cantidad de palmeras por hectárea. Estos resultados reflejan el impacto de la transformación y pérdida de los ambientes naturales y ponen de manifiesto la necesidad de implementar medidas que permitan proteger y recuperar estos ecosistemas.

El trabajo también aporta información sobre los factores que influyen en la conservación de los palmares. El tamaño y la forma de cada sector, las características del terreno y el acceso del ganado se relacionan con la cantidad de palmeras presentes. Asimismo, la proximidad a rutas, poblados y áreas agrícolas se asocia con condiciones de conservación más desfavorables. Conocer estas relaciones permite identificar los sectores más vulnerables y establecer prioridades para orientar futuras acciones de conservación.

Otro aspecto importante es que Butia yatay no cuenta con una evaluación actualizada bajo los criterios vigentes de la Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Uicn), ya que su última clasificación data de 1994. En este sentido, los mapas de distribución, las estimaciones de densidad de palmeras y los indicadores utilizados para evaluar el estado de conservación de sus ambientes constituyen información de base fundamental para realizar una nueva evaluación de su situación. Estos resultados también pueden ser de utilidad para quienes trabajan en la planificación territorial, la gestión de áreas protegidas y el desarrollo de políticas ambientales en la región.

Finalmente, los investigadores destacan la importancia de continuar estos estudios incorporando información genética y demográfica de las poblaciones. Esto permitirá conocer mejor la situación de los palmares, comprender su capacidad de persistencia y desarrollar estrategias para su conservación frente a desafíos como el cambio climático, la fragmentación de los ambientes naturales y la pérdida de biodiversidad.

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