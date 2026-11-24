Encabezada por el Ministerio de Salud Pública junto a Educación, municipios y la Unne, la iniciativa busca frenar la proliferación del mosquito Aedes aegypti en medio de las lluvias persistentes por El Niño.

El ministro Emilio Lanari Zubiaur confirmó además el cierre de la primera etapa de vacunación para personas de 4 a 59 años.

Vacunación, bloqueos vectoriales y asistencia en zonas inundadas

El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, valoró los resultados obtenidos durante el último año, aunque advirtió que “no significa que la batalla esté ganada”, especialmente frente al escenario climático actual.

El titular de la cartera sanitaria informó que concluyó la primera etapa de vacunación contra el dengue destinada a la población de entre 4 y 59 años.

Debido a las lluvias persistentes por el fenómeno de El Niño, los equipos sanitarios intensificaron tareas de fumigación y acompañamiento vecinal tanto en barrios de Corrientes Capital como en localidades ribereñas afectadas, entre ellas Paso de la Patria, Itatí, Apipé e Ituzaingó.

La directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, precisó que el plan contempla capacitación permanente a los equipos de salud, bloqueos vectoriales en territorio, búsqueda activa de pacientes febriles, control larvario, operativos de descacharrado y recorridas barriales casa por casa.

Articulación interministerial y el rol clave de las escuelas

La estrategia provincial combina la intervención médica en territorio con la concientización comunitaria a través de una red institucional amplia.

El esquema integra a los ministerios de Salud Pública, Educación, Seguridad y Desarrollo Social, junto con los municipios correntinos, la Cruz Roja y las facultades de Medicina, Veterinaria y Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne).

La ministra de Educación, Ana Miño, destacó el papel estratégico del sistema educativo para consolidar hábitos de higiene y ordenamiento ambiental entre docentes y estudiantes, señalando que “todo lo que se aprende en las escuelas tiene mucho más valor o más fuerza cuando es acompañado desde las familias”.