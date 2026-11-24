La novena edición de la Fiesta Provincial del Lechón Artesanal se realizará el 27 y 28 de noviembre en Pago de los Deseos. El evento fue anunciado oficialmente este martes en Corrientes y tendrá como escenario la cancha del Club Unión.

Durante las dos jornadas habrá una competencia gastronómica, elección de reina, feria de emprendedores y exposición de empresas. También están previstos espectáculos musicales para acompañar la celebración.

Uno de los principales atractivos será el premio para el equipo ganador de la competencia: recibirá $2 millones y una cocina industrial, aportada por el Gobierno provincial. La propuesta convoca a representantes de la gastronomía regional y busca impulsar la actividad de productores y emprendedores.

Presentación

El anuncio se realizó en Casa Iberá, con la participación del ministro de Turismo, Juan Enrique Braillard Poccard, y el intendente de Pago de los Deseos, Alejandro Magaldi. También estuvieron los subsecretarios Augusto Costaguta y Oscar Macías.

Magaldi destacó que la fiesta creció desde su primera edición, en 2018, y sostuvo que se convirtió en un punto de encuentro para Pago de los Deseos y las localidades cercanas. Por su parte, Braillard Poccard remarcó el movimiento económico que generan estos eventos para gastronómicos, artesanos y emprendedores de la región.