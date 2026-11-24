El Banco de Corrientes (BanCo) participa de una nueva edición del Black Friday a través de Tienda Más BanCo, su plataforma de comercio electrónico, con una propuesta de beneficios que incluye hasta 24 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa y Mastercard de la entidad, además de envíos gratis en productos seleccionados.

La promoción está vigente desde hoy 24 y hasta el 30 de noviembre, período durante el cual los clientes podrán acceder a una amplia variedad de artículos de tecnología, electrodomésticos, hogar, indumentaria, deporte, salud, belleza y juguetería con condiciones especiales de financiación.

Además, quienes operan con tarjetas de crédito del BanCo podrán utilizar los puntos acumulados en sus consumos para reducir el valor final de las compras, potenciando así el ahorro durante la semana de promociones.

Para acceder a los beneficios, los usuarios deben ingresar a www.tiendamasbanco.com.ar utilizando sus credenciales de Más BanCo o Banca Web. Los medios de pago habilitados son tarjetas de crédito Visa y Mastercard del BanCo, tarjeta de débito Visa y pagos mediante código QR a través de MODO.