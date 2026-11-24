Las lluvias que comenzaron durante la madrugada y se extendieron hasta las primeras horas de la mañana dejaron importantes acumulados en distintos puntos de Corrientes. De acuerdo con los registros aportados por las estaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y reportes de la zona rural, las mayores precipitaciones se concentraron en el norte y en sectores del interior provincial.

El registro más elevado se produjo en Pasaje Lagunita, en la Primera Sección, donde cayeron 95 milímetros. Le siguió Herlitzka, con 90 milímetros, mientras que en San Expedito Marco y en la Primera Sección de Peichoto Cué (en San Luis del Palmar) se registraron 80 milímetros.

En tanto, en Ralera Sur, Segunda Sección, y en la Primera Sección de Cavia Cué, ambas zonas de San Luis del Palmar, también se reportaron 80 milímetros. En la Segunda Sección de Empedrado el acumulado llegó a 72 milímetros.

En la ciudad de Corrientes, la estación ubicada sobre la Ruta Provincial 5, a la altura del kilómetro 2,5, registró 66 milímetros. Por su parte, en Riachuelo se acumularon 64 milímetros y en El Sombrerito, 42 milímetros.

Entre las localidades con menores registros se encuentran Bella Vista, con 10,5 milímetros; Mercedes, con 3,5 milímetros, y Santo Tomé, donde se registraron apenas 3 milímetros durante la jornada.

Los acumulados de noviembre

Los datos también permiten observar cómo vienen las precipitaciones durante noviembre en distintos puntos de la provincia. En Bella Vista, el acumulado mensual llegó a 189 milímetros, por encima de su promedio histórico para el mes, que es de 162 milímetros.

En Capital, en cambio, el registro mensual alcanza los 163 milímetros, frente a un promedio histórico de 184,8 milímetros. En Santo Tomé se acumularon 123 milímetros, mientras que su promedio histórico mensual es de 182 milímetros.

Por último, Mercedes registra 87 milímetros en lo que va de noviembre, distribuidos en siete jornadas con precipitaciones. En cuanto al balance anual, acumula 1.044,5 milímetros, frente a un promedio histórico de 1.227 milímetros.