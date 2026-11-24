El Poder Judicial de Corrientes inaugurará este miércoles 25 un nuevo inmueble de 2.000 metros cuadrados cubiertos concentrará 11 organismos y albergará a 92 agentes, permitiendo además refuncionalizar otras dos sedes para el Ministerio Público.

Las 11 dependencias que se trasladan y la reorganización edilicia

Elaborado por la Dirección de Arquitectura y Mantenimiento (DAM) sobre un predio de 620 metros cuadrados adquirido en abril de 2008, el complejo de planta baja y tres pisos reunirá a 92 de los 155 trabajadores judiciales de la ciudad para evitar la dispersión de oficinas.

En el nuevo edificio funcionarán la Oficina Judicial (Ofiju), el Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia, el Juzgado Civil, Comercial y Laboral, el Juzgado Civil y Comercial con competencia Administrativa, el Tribunal de Juicio y los Juzgados de Garantías N° 1 y N° 2.

También se instalarán allí el Cuerpo Médico Forense, el Cuerpo de Psicología Forense, el Cuerpo de Trabajadores Sociales y la Delegación de Informática.

La mudanza liberará espacio para readecuar otros dos edificios que pasarán a alojar al Ministerio Público (fiscales, defensores y asesores), el Centro Judicial de Mediación y la Oficina de Atención a la Víctima y el Testigo (VOU).

Equipamiento tecnológico, paneles solares y diseño sustentable

La construcción incorpora estándares modernos de infraestructura para optimizar tanto la atención ciudadana como el consumo energético.

Dispone de salas de audiencias y sectores de entrevistas con aislamiento acústico específico, equipamiento para grabación de audiencias, redes informáticas, sistemas de baja tensión, alarmas y videovigilancia.

Cuenta con paneles solares destinados a reducir el consumo eléctrico convencional y garantizar el funcionamiento de circuitos esenciales ante eventuales cortes de suministro.

El diseño suma patios interiores para iluminación y ventilación natural, junto con tabiquería liviana y divisiones de aluminio que permitirán reorganizar las oficinas ante futuras demandas del servicio de justicia.