El Gobierno de Corrientes realizó este miércoles una nueva jornada del programa Corrientes Cerca en Paso de los Libres. El operativo integral tuvo lugar en el Polideportivo Diego Armando Maradona, donde los vecinos pudieron acceder de manera gratuita a distintos servicios y realizar gestiones sin trasladarse a otras dependencias.

La propuesta reunió a equipos técnicos y profesionales de diferentes áreas provinciales, que trabajaron de manera articulada para atender las demandas de las familias de la localidad.

En el área de salud, se ofrecieron consultas de atención primaria, medicina general y especialidades, vacunación de calendario y refuerzos, atención odontológica, testeos rápidos y controles epidemiológicos. También estuvo disponible el servicio de Óptica IOSCOR para afiliados.

Además, se brindó atención veterinaria gratuita para mascotas y se habilitó el móvil del Registro Civil para realizar trámites y renovaciones de DNI. El operativo incluyó consultas previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS), gestiones relacionadas con el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y propuestas del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El subsecretario de Asuntos Gubernamentales, Fernando Brambilla, destacó la participación de la comunidad y precisó que alrededor de 400 vecinos se acercaron desde las primeras horas.

También explicó que cada jornada permite concretar entre 1.200 y 1.500 prestaciones, debido a que una misma persona puede acceder a varios servicios durante el operativo. "Muchos vecinos aprovechan la visita para vacunarse, tramitar su DNI y traer a su mascota en un mismo lugar", señaló.

En paralelo con la atención en el polideportivo, equipos de Salud, Desarrollo Social y del ICAA recorrieron sectores ribereños para acercar prestaciones y brindar atención a los vecinos de esas zonas.