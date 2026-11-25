La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) procedió este miércoles al mediodía a la apertura de las 18 compuertas del vertedero principal de la represa hidroeléctrica y emitió alerta hidrológico, advirtiendo sobre una marcada tendencia ascendente en los caudales del río Paraná para los próximos días en el marco de las condiciones climáticas vinculadas al fenómeno de El Niño.

La maniobra operativa fue confirmada por el intendente de Isla Apipé, Gustavo Figueredo, quien ratificó el movimiento en la central binacional: "Hace unas horas volvieron a levantar todas las compuertas", aseguró el jefe comunal a El Litoral.

En ese sentido, Figueredo señaló que esta medida afectará directamente al Municipio. "Las personas que volvieron a sus casas nuevamente hay que evaluarlas y a los ganaderos ayudarlos para volver a trasladar a los animales a zona altas", dijo.

Reporte de la EBY

De acuerdo con el reporte técnico difundido este miércoles 25 de noviembre por la EBY, los indicadores climáticos anticipan una alta probabilidad de que durante noviembre, diciembre y enero de 2027 se registren eventos hidrológicos asociados a escenarios de aguas altas.

El organismo detalló que los caudales afluentes al embalse se mantuvieron muy por encima de los valores medios históricos durante el último trimestre. En octubre se registraron 14.400 m³/s —un 106% por encima del promedio de referencia, constituyendo el mayor caudal afluente medio mensual para ese mes desde 1971—, mientras que en noviembre el flujo se sostiene un 82% sobre la media histórica, con valores estimados en 14.100 m³/s, impulsados por las recientes precipitaciones en la cuenca de aporte directo y en la cuenca del río Iguazú.

Proyección de caudales y niveles en los puertos

Según las estimaciones hidrológicas de Yacyretá, los caudales afluentes para este miércoles rondarían los 24.500 m³/s, aunque durante los próximos días podrían incrementarse hasta ubicarse entre los 25.000 y 26.000 m³/s, generando impacto directo en las alturas hidrométricas aguas abajo de la presa:

Puerto Ituzaingó: para este miércoles la altura registrada es de 2,35 metros, mientras que para los próximos días se prevén marcas de entre 2,80 y 3,20 metros , manteniéndose por debajo del nivel de alerta (3,50 metros) y de evacuación (4 metros).

Puerto Ayolas: permanece en nivel de alerta (fijado en 4,20 metros). Para este miércoles se proyectan alturas de entre 4,10 y 4,50 metros, y para los próximos días escalarían a un rango de entre 4,50 y 4,70 metros, superando el umbral de inundabilidad urbana establecido en 4,50 metros.

Finalmente, desde la Entidad Binacional Yacyretá remarcaron que sostienen un monitoreo permanente de la cuenca y señalaron que las proyecciones continuarán actualizándose en función de la evolución meteorológica para facilitar la planificación preventiva de autoridades y comunidades ribereñas.