Luego de una semana con lluvias que superaron los 90 milímetros en algunas localidades de Corrientes se espera que regresen las precipitaciones. Según los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevén que para este viernes se registren tormentas.

El pronóstico para cada día

Las condiciones durante este jueves no marcan precipitaciones en el territorio correntino, los cielos permanecerán parcialmente nublados durante la jornada. Con temperaturas que oscilen entre los 20°C y 29°C. Durante la tarde se podrían registrar vientos fuertes con rafagas que van desde los 42 a los 50 kilómetros por hora.

Para el viernes las temperaturas altas se mantienen ya que se esperan entre 19°C y 29°C. Sin embargo, las tormentas podrían comenzar a registrarse a partir de la madrugada y extenderse hasta la noche con un 70%, según el ente nacional.

Al día siguiente, para el sábado, se espera el cese de las precipitaciones con un aumento de temperatura, debido a que la máxima podría alcanzar los 33°C y la mínima de 19°C. El termómetro subirá de manera escalonada los próximos días y se prevé que para el lunes llegue a los 35°C.