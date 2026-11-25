Luego de meses marcados por la crecida del río Paraná, Paso de la Patria comenzaron los trabajos de recuperación y acondicionamiento de sus playas. Con tareas de limpieza, arreglo y perfilado de los balnearios.

El río se encuentra actualmente en 5,72 metros, por debajo del nivel de alerta establecido en 6,50 metros. Durante el pico de la creciente, en la localidad los registros llegaron a los 7,79 metros, por encima del nivel de evacuación fijado en 7 metros.

Sobre los trabajos

Ante este escenario, desde la Municipalidad de Paso de la Patria, a través del área de Obras Públicas, comenzaron las tareas de limpieza, arreglo y perfilado de las playas para recuperar los espacios costeros afectados por el avance del agua.

El objetivo es acondicionar la costa y dejarla en buenas condiciones para quienes visitan la villa turística, uno de los destinos más elegidos de Corrientes durante los meses de calor.

"Queremos que cada rincón de nuestra costa luzca impecable, seguro y listo para que vecinos y turistas disfruten de los mejores atardeceres, el río y la calidez de nuestra Villa Turística", señalaron desde el Municipio.

Con el descenso del Paraná y el avance de los trabajos, Paso de la Patria comienza a preparar sus espacios costeros para el verano, una temporada en la que el río y las playas son protagonistas de la actividad turística.