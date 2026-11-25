Bajo el nombre BLACK CORRIENTES, Comercios Unidos Corrientes (CUC) presenta una iniciativa comercial conjunta que se desarrollará los días jueves 26, viernes 27 y sábado 28 de noviembre, con la participación de más de 80 comercios de distintos rubros de la ciudad.

Durante estas tres jornadas, los consumidores podrán acceder a descuentos que van del 10% al 50%, además de promociones y oportunidades especiales en los locales participantes.

Cada comercio adherido establecerá sus propios porcentajes de descuento, productos incluidos y condiciones de las promociones, ofreciendo distintas alternativas para quienes deseen aprovechar estas jornadas de compras.

¿Cómo identificar los comercios participantes?

Los locales adheridos estarán identificados con un cartel oficial de BLACK CORRIENTES colocado en sus vidrieras, para que los consumidores puedan reconocer fácilmente los negocios que forman parte de la iniciativa.

La propuesta reúne a comercios de indumentaria, calzado, accesorios, joyería, ópticas, librerías, artículos para el hogar y otros rubros, ofreciendo una amplia variedad de productos y oportunidades.

Una iniciativa para fortalecer el comercio local

BLACK CORRIENTES nace del trabajo conjunto de Comercios Unidos Corrientes, una iniciativa que busca promover la participación y colaboración entre los comerciantes de la ciudad, generar acciones comerciales compartidas y fomentar el consumo en los negocios locales.

La campaña representa una oportunidad para que los consumidores accedan a precios especiales y, al mismo tiempo, para que los comercios fortalezcan sus ventas a través de una acción colectiva.

Este 26, 27 y 28 de noviembre, Corrientes se viste de BLACK.

La invitación está abierta a toda la comunidad para recorrer los comercios adheridos, descubrir sus promociones y aprovechar tres días de descuentos especiales.

BLACK CORRIENTES – 26, 27 y 28 de noviembre de 2026.

Organiza: Comercios Unidos Corrientes (CUC).